وكشف النادي الكاتالوني عن إصابة المغربي بفيروس كورونا عبر بيان نشر على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما أعلن البلاوغرانا إصابة البرازيلي كوتينيو والأميركي سيرجينو ديست بكوفيد-19.

وانضم هذا الثلاثي إلى كل من جوردي ألبا، البرازيلي داني ألفيش والفرنسيين كليمان لانغليه، أوصمان ديمبيلي وصامويل أومتيتي بالإضافة إلى النجم الشاب غافي ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في صفوف برشلونة إلى تسعة.

ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار وستشهد تشكيلته غيابات عديدة في مباراته المقبلة الأحد القادم أمام ريال مايوركا.

وقال برشلونة في بيان "اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحصوهم إيجابية. هؤلاء اللاعبون في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل وتم إبلاغ الجهات المعنية بهذه الحالات".

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

