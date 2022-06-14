المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم لاعب ريال مدريد الفرنسي أوريليان تشواميني June 14, 2022 13:36 18:10 دقيقة مقابلات الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 18:10 دقيقة المؤتمر الصحفي للاعب ريال مدريد أوريليان تشواميني 1:31 دقيقة كريس وود: نسعى لتحقيق تطلعات الجماهير النيوزلندية 1:44 دقيقة كولينا: التعديلات لسلامة وحماية اللاعبين 1:57 دقيقة كوستاريكا تواجه نيوزيلندا بحثاً عن البطاقة الأخيرة 2:44 دقيقة غولدن ستايت ووريرز على بعد فوز من اللقب 1:02 دقيقة غاريكا: "مباراة صعبة وبذلنا ما بوسعنا" 2:06 دقيقة ريدماين يرفض إعادة الفضل له في تأهل أستراليا 1:08 دقيقة ميتشيل ديوك لا يجد الكلمات التي تعبّر عن سعادته 2:26 دقيقة مدرب أستراليا يتحدث عن سر تبديل الحارس 0:31 دقيقة فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب