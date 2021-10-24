الكلاسيكو - ريال مدريد يحط في الكامب نو بمعنويات عالية من قبل beIN SPORTS October 24, 2021 10:53 2:57 دقيقة يسعى ريال مدريد لتحقيق انتصار جديد على برشلونة، سيكون الرابع له على التوالي أمام البلاوغرانا إذ يحط الفريق الملكي الرحال في الكامب نو بمعنويات عالية بعد انتصاره الكبير أمام شاختار في دوري الأبطال. تقارير إخبارية الكلاسيكو الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة أغويرو يعتقد أنه يوم جيد 1:12 دقيقة أنشيلوتي يعتقد أنها كانت مباراة تنافسية ومتكافئة 2:43 دقيقة بوسكيتس: "كنا نعلم بأنهم سيلعبون على المرتدات" 2:51 دقيقة كورتوا يؤكد على أهمية الانتصار في الكلاسيكو 1:05 دقيقة صلاح يتخطى دروغبا ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه 4:54 دقيقة ريال مدريد يحسم مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة 0:58 دقيقة بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد 3:46 دقيقة نيس يقلب الطاولة على ليون 2:05 دقيقة الكلاسيكو - مواجهة من نوع آخر بين فاتي وفينيسيوس 4:18 دقيقة قمة كروية كلاسيكية بين مارسيليا وسان جيرمان