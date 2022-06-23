ويفتتح حامل لقب المسابقة المحلية، ريال مدريد، موسمه بزيارة ألميريا.

في المقابل سيواجه برشلونة في المرحلة الافتتاحية رايو فاييكانو في الـ"كامب نو".

وسيقام كلاسيكو الذهاب بين الميرينغي والبلاوغرانا يوم 16 أكتوبر 2022 في سانتياغو بيرنابيو.

أما مواجهة الإياب بين برشلونة وريال مدريد ستُجرى يوم 19 مارس 2023 على أرض الفريق الكاتالوني.

وبخصوص ذهاب ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو فقد تقرّر أن يُقام يوم 18 سبتمبر في ملعب "واندا ميتروبوليتانو".

في المقابل، يستقبل النادي الملكي جاره اللدود في مواجهة الإياب يوم 26 فبراير 2023 على أرضية ملعب "سانتياغو بيرنابيو".

