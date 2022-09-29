الكرواتي بوديمير يكشف سرّ تألق أوساسونا من قبل beIN SPORTS September 29, 2022 17:29 1:13 دقيقة أكّد الدولي الكرواتي أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا أن السرّ وراء الانطلاقة الجيّدة التي بصم عليها الفريق في بداية الموسم الحالي هو العمل الجادّ والحفاظ على معظم الركائز الأساسيّة إضافة إلى الثّبات على مستوى الجهاز الفني. مقابلات الدوري الإسباني أوساسونا أنتي بوديمير -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة ماذا قال نجم توتنهام هاري كاين قبل مواجهة آرسنال ؟ 2:44 دقيقة حصيلة المنتخبات العربية في المباريات الودّية 1:13 دقيقة الكرواتي بوديمير يكشف سرّ تألق أوساسونا 2:43 دقيقة أزمة ملاعب تواجه أندية الدوري الأردني 0:44 دقيقة بريست يعلن فسخ عقد الجزائري يوسف بلايلي 0:39 دقيقة وصول أول وفد أمني تركي لتأمين منافسات المونديال 0:40 دقيقة توصيات من وزارة الصحة لضمان سلامة الجماهير 0:47 دقيقة المنتخب الأمريكي يواصل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 1:22 دقيقة هاري كين: "التسجيل في شباك أرسنال ليس سهلاً" 0:38 دقيقة الخليفي يناقش موضوع الرافعات الاقتصادية