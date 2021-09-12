الفرنسي كابو يتحدث عن أدوراه المختلفة مع فياريال من قبل beIN SPORTS September 12, 2021 15:04 1:23 دقيقة قال الفرنسي إيتيان كابو لاعبُ فياريال إنه لم يفكرْ كثيراً قبل اتخاذِ قرار انتقالِه إلى فياريال مضيفا أن المدربَ أوناي إيمري لا يريدُه فقط لدوره الدفاعي، بل أيضاً لتقديم الإضافة لهجوم الغواصات الصفراء. مقابلات الدوري الإسباني فياريال -آخر الفيديوهات 1:06 دقيقة رادوكانو تعرب عن سعادتها عقب تتويجها التاريخي 1:23 دقيقة الفرنسي كابو يتحدث عن أدوراه المختلفة مع فياريال 0:46 دقيقة إنجاز دجوكوفيتش التاريخي يصطدم بطموح مدفيديف 0:57 دقيقة هالير يقود أياكس لفوز صعب وآيندهوفن ينتصر بالثلاثة 0:45 دقيقة بنفيكا يستعرض وينتصر بالخمسة 3:13 دقيقة مواجهة منتظرة بين ليدز يونايتد وليفربول 6:56 دقيقة رادوكانو تحرز لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 0:52 دقيقة بلباو يتخطى مايوركا ويتصدر مؤقتاً 3:12 دقيقة مرسيليا يعود من موناكو بانتصار عزيز 1:17 دقيقة الريان يتجنب الخسارة وبداية جيدة للغرافة