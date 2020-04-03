وقالت الرابطة في بيان "نناشد الأندية، في الشروع بتقليص ساعات العمل بسبب القوة القاهرة من أجل تقليص التأثير السلبي جراء وباء "كوفيد-19" ومن أجل ضمان امكانية التعافي لاحقاً أيضا".

وتسمح قوانين تنظيم العمل في اسبانيا بتقليص ساعات عمل الموظفين، وبالتالي تخفيض أجورهم بالاضافة إلى تجميد العمل بالعقود مؤقتاً.

وبحسب صحيفة "ماركا"، فإن رابطة الدوري تتوقع خسائر قد تصل الى 956.6 مليون يورو في حال الغاء الدوري المحلي وبطولات أخرى مثل دوري أبطال أوروبا أو الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

أما اذا استكمل الدوري من دون جمهور، فان الربح الضائع سيكون قرابة 303.4 مليون يورو، في حين يتقلص مع الجمهور إلى 156.4 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة بأنه يتعين على الأندية واللاعبين التفاوض على قيمة الخسائر التي سيتكبدها كل طرف.

وكشفت الصحيفة بأن الرابطة اقترحت على رابطة اللاعبين المحترفين أن يتحمل اللاعبون ما نسبته 47 في المئة في حال عدم إمكانية اللعب، ونسبة 46 في المئة في حال عدم التمكن من اللعب أمام الجمهور و49 في المئة اذا أقيمت المباريات بحضور الجمهور، لكن من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ووافق لاعبون من أندية اسبانية عدة أمثال برشلونة وأتلتيكو مدريد بتخفيض رواتبهم بنسبة 70 في المئة من أجل مساعدة أنديتهم على تحمل التداعيات جراء توقف المسابقات.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا حتى اشعار آخر بسبب فيروس كورونا الذي ضرب البلاد بقوة وحصد 10935 شخصاً حتى الآن بحسب آخر حصيلة نشرتها السلطات المحلية.