وستحمل عودة الليغا استعادة بعض الفرق للاعبيها المصابين قبل التوقف الطويل الذي خدم فعلاً هؤلاء المصابين الذين تعافوا وباتوا جاهزين للعودة إلى المنافسة.

مراسلنا الحسن سالم يلقي الضوء على بعض اللاعبين الذين ستستفيد منهم فرقهم مع إطلالة الليغا من جديد.