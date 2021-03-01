الشرطة تلقي القبض على بارتوميو رئيس برشلونة السابق من قبل AFP+beIN SPORTS March 1, 2021 11:50 0:39 دقيقة ألقت الشرطة القبض على رئيس نادي برشلونة السابق جوزيب ماريا بارتوميو اليوم الإثنين. تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة ريال مدريد يتطلع لمواصلة حصاد الانتصارات 1:00 دقيقة محتوى جديد بتجربة أفضل 3:25 دقيقة لا غالب ولا مغلوب في مباراة مرسيليا وليون 4:16 دقيقة أتلتيكو يعود بالعلامة الكاملة من أرض فياريال 5:56 دقيقة ميلان ينتزع فوزاً مهماً من قلب العاصمة روما 3:39 دقيقة ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة شيفيلد 0:27 دقيقة ليل ينجو من الهزيمة أمام ستراسبورغ 0:46 دقيقة الوداد يدك شباك كايزر تشيفس برباعية نظيفة 3:03 دقيقة التعادل السلبي يسيطر على قمة تشيلسي ويونايتد 0:27 دقيقة ريال بيتيس يعزز حظوظه بالمشاركة القارية