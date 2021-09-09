السعادة تغمر غريزمان من قبل beIN SPORTS September 9, 2021 14:57 1:13 دقيقة في أول تصريح عقب عودته إلى صفوف أتلتيكو مدريد، عبّر أنطوان غريزمان عن سعادته البالغة باللعب مجددا لصفوف بطل الدوري الإسباني، واصفا ذلك بأفضل ما حدث له في السنوات الأخيرة. مقابلات أنطوان غريزمان أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 8:08 دقيقة موجة رفض تجتاح فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:46 دقيقة اليابان تنسحب من تنظيم كأس العالم للأندية 2021 0:48 دقيقة رابطة الدوريات الأوروبية ترفض مقترح الـ"فيفا" 1:13 دقيقة السعادة تغمر غريزمان 1:05 دقيقة راشفورد ينال جائزة النزاهة والتأثير المرموقة 1:26 دقيقة ماتيراتسي يتحدّث عن مميّزات مونديال قطر 2:10 دقيقة عودة مظفرة لأبطال الأردن في الألعاب البارالمبية 2:04 دقيقة استقبال حافل لأبطال الجزائر 1:05 دقيقة فوز كبير للولايات المتحدة الأميركية على هندوراس 5:44 دقيقة دجوكوفيتش يضرب موعداً مع زفيريف في نصف النهائي