السد يؤكد وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة January 11, 2020 20:15 0:37 دقيقة المدير الرياضي بنادي السد محمد غلام يؤكد لقنوات beIN SPORTS وجود مفاوضات بين تشافي مدرب الفريق القطري وناديه السابق برشلونة من أجل العودة إليه وتولي مقاليد الإدارة الفنية. تقارير إخبارية تشافي هرنانديز برشلونة -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة السد يتخطى الريان برباعية في كأس قطر 2:35 دقيقة كلوب: "كنا نعي صعوبة مواجهة توتنهام" 2:19 دقيقة مورينيو: "لم يلتزم اللاعبون بالخطة الموضوعة" 4:08 دقيقة ماذا قال جمال الشريف عن هدف ليفربول؟ 4:12 دقيقة إيموبيلي يفعلها مجددا ويهدي لاتسيو فوزا قياسيا 0:32 دقيقة سواريز سيخضع لعملية جراحية ومدة الغياب غير معلنة 0:37 دقيقة السد يؤكد وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة 0:40 دقيقة الوداد ينتزع تعادلاً ثميناً من بيترو أتلتيكو 4:02 دقيقة فيرمينيو يقود ليفربول للفوز على توتنهام 5:49 دقيقة موتي سعيد ويؤكد حاجته لتحسين مستواه