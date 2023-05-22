الرئيس البرازيلي يعبر عن دعمه لفينيسيوس من قبل beIN SPORTS May 22, 2023 15:28 1:05 دقيقة عبّر الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا عن دعمه لفينيسيوس جونيور بعد حادثة العنصرية التي تعرض لها في ملعب فالنسيا. وطالب دا سيلفا الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظيره الإسباني، باتخاذ إجراءات رادعة لإيقاف العنصرية. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة صحيفة "آس": هناك اضطهادٌ لفينيسيوس 1:05 دقيقة الرئيس البرازيلي يعبر عن دعمه لفينيسيوس 0:55 دقيقة الليغا تفتح تحقيقاً بسبب العنصرية ضد فينيسيوس 0:36 دقيقة بيريث يعلن دعم ريال مدريد المطلق لفينيسيوس 1:29 دقيقة روبياليس: "إسبانيا لديها مشكلة مع العنصرية " 0:54 دقيقة المدعي العام يطالب بخصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس 2:47 دقيقة مواجهتان مرتقبتان لتونس والعراق في كأس العالم 0:55 دقيقة بنفيكا يفشل في حسم تتويجه بلقب الدوري البرتغالي 2:42 دقيقة مواجهة بطموحات متباينة بين نيوكاسل وليستر 2:02 دقيقة محرز يواصل كتابة التاريخ