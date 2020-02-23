الدوري الإسباني: ملخص وأهداف مباراة خيتافي وإشبيلية من قبل beIN SPORTS February 23, 2020 20:52 4:02 دقيقة الملخصات الدوري الإسباني خيتافي إشبيلية -آخر الفيديوهات 2:08 دقيقة أنس جابر تتحدّث عن فوزها الأول في قطر توتال 3:51 دقيقة الدوري الإيطالي: فوز رباعي لروما واشكال جماهيري 4:57 دقيقة أرسنال يحقّق فوزاً مثيراً على إيفرتون 0:27 دقيقة ميرتنز تبلغ الدور الثاني من بطولة قطر المفتوحة 0:21 دقيقة الفوز الرابع تواليا لليفركوزن 0:25 دقيقة رينس يتعادل مع سانت إتيان في الوقت القاتل 5:01 دقيقة نادي إيبار يصفّق لرباعية ميسي في مرماه ! 11:25 دقيقة موجز الأخبار 4:33 دقيقة مانشستر يونايتد يشعل الصراع على المركز الرابع 1:13 دقيقة مدرب بلجيكا معجب باستعدادات قطر لمونديال 2022