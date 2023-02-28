الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 من قبل beIN SPORTS February 28, 2023 16:08 3:19 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 23 من الدوري الإسباني. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:19 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 0:32 دقيقة تركيا تهزم بلجيكا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة 0:32 دقيقة الثنائي الإسباني ديسترو وفيرنانديز في الدور الثاني 1:24 دقيقة مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على بريستول سيتي 2:08 دقيقة سكالوني يتوقع أن يواصل ميسي مشواره مع الأرجنتين 0:54 دقيقة لانوس يتلقى خسارته الأولى 0:53 دقيقة شراكة طويلة الأمد بين توتنهام وفورمولا وان 2:46 دقيقة مجسم لكأس العالم يجذب الاهتمام في الأرجنتين 0:49 دقيقة انسحاب كيريوس من دورة إنديان ويلز 0:43 دقيقة تشلسي يعلن إصابة تياغو سيلفا بأربطة الركبة