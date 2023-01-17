الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 January 17, 2023 14:56 3:37 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 17 من الدوري الإسباني. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 1:19 دقيقة أنس جابر تصعد إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 0:52 دقيقة زفيريف يتأهل بصعوبة إلى ثاني أدوار بطولة أستراليا 0:38 دقيقة بولندا تتفوق على السعودية في مونديال اليد 0:46 دقيقة بيراميدز يصعد إلى نهائي كأس مصر 0:53 دقيقة فينيسيوس يؤكد قدرته على التأقلم السريع 2:29 دقيقة المنتخب الليبي لاستعادة توازنه أمام موزمبيق 2:59 دقيقة الجزائر لحجز بطاقة العبور من بوابة إثيوبيا 2:40 دقيقة مواجهة معادة بين وولفرهامبتون وليفربول 0:51 دقيقة تايتوم وسلتيكس يواصلان التحليق في الصدارة