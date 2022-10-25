الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 من قبل beIN SPORTS October 25, 2022 09:04 3:18 دقيقة الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة إشبيلية يخوض مواجهة مصيرية أمام كوبنهاغن 0:45 دقيقة المنتخب السعودي يستأنف تدريباته في أبوظبي 0:44 دقيقة تشلسي يطمح للفوز على زالتسبورغ وبلوغ ثمن النهائي 3:48 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 0:47 دقيقة سحب قرعة كأس الخليج العربي "خليجي 25" 3:07 دقيقة سمو أمير دولة قطر: كأس العالم بطولة للجميع 3:18 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 0:36 دقيقة أوناي إيمري مدرباً لأستون فيلا 1:05 دقيقة العطية يعبر عن سعادته بالتتويج 3:16 دقيقة تمرين وطن يضع اللمسات الأخيرة لقوات أمن المونديال