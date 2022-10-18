الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 October 18, 2022 14:19 4:02 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:02 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 9 3:05 دقيقة أتليتيكو مدريد ينشد الفوز من بوابة رايو فايكانو 3:31 دقيقة الكشف عن آخر استعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 3:29 دقيقة ياسر الجّمال: "قطر جاهزة لاستضافة مونديال 2022" 1:03 دقيقة إشادة واسعة ببنزيمة بعد تتويجه بـ"الكرة الذهبية" 2:43 دقيقة المنتخب المغربي يغادر منافسات كأس العالم للناشئات 11:23 دقيقة المؤتمر الصحفي لبنزيمة بعد نيله الكرة الذهبية 3:45 دقيقة كريم بنزيمة: "حلم تحقق" 1:36 دقيقة بنزيمة يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 3:07 دقيقة مانشستر سيتي يتوّج بجائزة أفضل فريق لعام 2022