الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 8 من قبل beIN SPORTS October 11, 2022 10:02 3:50 دقيقة الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:16 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 ريال مدريد لتعزيز صدارته من بوابة شاختار دونيتسك 3:57 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وبنفيكا 3:50 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 8 0:38 دقيقة تدشين المركز الطبي للجنة أمن وسلامة المونديال 3:14 دقيقة أريدُ تكشف عن شريحة هيّا المجانية لزوار المونديال 2:01 دقيقة ليكرز يهزم ووريورز استعداداً للموسم الجديد 2:14 دقيقة أورلاندو سيتي يصعد إلى الأدوار الإقصائية 0:47 دقيقة ديبالا مهدد بالغياب عن مونديال قطر 2022 0:29 دقيقة ميسي يغيب عن باريس سان جيرمان أمام بنفيكا