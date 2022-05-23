الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الأخيرة May 23, 2022 21:58 3:28 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الأخيرة (38) من الدوري الإسباني لكرة القدم. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الأخيرة 3:35 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأخيرة 2:28 دقيقة مشجعو إنتر ويوفنتوس يعبّرون عن خيبة أملهم 0:59 دقيقة إنفانتينو: كأس العالم في قطر سوف تكون الأفضل 1:08 دقيقة تين هاغ يكشف عن رؤيته المستقبلية لمانشستر يونايتد 1:13 دقيقة الخليفي فخور بتمديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان 1:14 دقيقة مبابي في حديث خاص مع beIN SPORTS 0:36 دقيقة تيرزيتش مدرباً جديداً لدورتموند 0:39 دقيقة نادال يستهل مشواره بالفوز على الأسترالي تومسون 3:18 دقيقة مبابي: قراري بالبقاء صائب ورياضي بالكامل