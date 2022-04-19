الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 April 19, 2022 15:56 3:38 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:38 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 0:43 دقيقة فيسيل كوبي يفوز على كيتشي في دوري أبطال آسيا 0:45 دقيقة ترقب قبل سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 0:58 دقيقة كودرا يودع بطولة برشلونة من الدور الأول 0:36 دقيقة مواجهة متكافئة بين الريان والشارقة 0:31 دقيقة الهلال يسعى لحسم تأهله إلى ثمن النهائي 0:27 دقيقة رونالدو يغيب عن مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول 0:22 دقيقة الفيصلي يطمح إلى التمسك بصدارة المجموعة الخامسة 0:34 دقيقة السد يسعى لتأكيد تفوقه على الوحدات 1:47 دقيقة تراجع أرقام صلاح مع ليفربول يثير التساؤلات