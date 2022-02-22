الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 February 22, 2022 10:26 3:33 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:33 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 2:02 دقيقة حارس السد يهدي الانتصار لمشجي الفريق 0:53 دقيقة العلم الأولمبي يهبط في إيطاليا 1:13 دقيقة أليغري: "فرص الصعود متكافئة بين فياريال ويوفنتوس" 1:35 دقيقة توخيل وميندي يؤكدان على صعوبة المهمة أمام ليل 0:49 دقيقة يوفنتوس يكمل الاستعدادات لمواجهة فياريال 0:40 دقيقة الهلال يحسم ديربي الرياض مع النصر 2:18 دقيقة المدرب المحلي يهيمن على اختيارات الأندية في الأردن 2:48 دقيقة كروة تدشن حافلات مخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:29 دقيقة نادال يتحدث عن اقتراب لحظة الاعتزال