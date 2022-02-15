الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 February 15, 2022 17:50 3:31 دقيقة الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة الاستدامة...على طريق الإعداد لمونديال قطر 2022 0:35 دقيقة أنس جابر إلى ثمن نهائي بطولة دبي 0:52 دقيقة الدحيل إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر 3:31 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 0:30 دقيقة باريس سان جيرمان وريال مدريد: التغطية الخاصة 1:13 دقيقة الجزيري يودع بطولة قطر إكسون موبيل 3:49 دقيقة سيدات كندا يفزن بذهبية منافسات التزلج السريع للفرق 4:06 دقيقة غراباك يتوج بذهبية التزلج النوردي المزدوج 0:51 دقيقة 75 % من اللاعبين يعارضون إقامة المونديال كل سنتين 0:46 دقيقة سيتي يسعى لإنهاء المهمة من أرض منافسه سبورتينغ