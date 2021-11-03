الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 من قبل beIN SPORTS November 3, 2021 11:01 3:16 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة عطاء ملفت لآياكس في أمجد الكؤوس 3:30 دقيقة ريال مدريد يسعى لتكرار تفوقه على شاختار 3:03 دقيقة مانشستر سيتي يريد طي صفحة أسبوع غير تقليدي 3:26 دقيقة سان جيرمان يشد الرحال إلى ألمانيا لمواجهة لايبسيتش 3:06 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 2:38 دقيقة مواجهة مصيرية لميلان أمام بورتو 3:16 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 3:00 دقيقة ليفربول يصطدم بضيفه أتلتيكو مدريد 1:23 دقيقة رونالدو: "لا نستسلم" 3:51 دقيقة رونالدو ينقذ يونايتد من الخسارة أمام أتالانتا