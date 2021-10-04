الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة من قبل beIN SPORTS October 4, 2021 18:10 3:20 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة 3:05 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة التاسعة 3:35 دقيقة الدوري الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة 0:43 دقيقة بدء وصول بعثة منتخب البرازيل إلى كولومبيا 0:28 دقيقة انطلاق النسخة 35 لماراثون الرمال جنوب المغرب 0:37 دقيقة عودة الجماهير الأرجنتينية إلى المدرجات 0:39 دقيقة فتح تحقيق بعد إهانات عنصرية ضد كوليبالي 0:49 دقيقة انسحاب هالاند من مواجهتي تركيا ومونتينيغرو 3:25 دقيقة التونسية أُنس جابر تواصل العلو على سلم التصنيف 0:49 دقيقة فيفا يرحب بقرار الحكومة البريطانية