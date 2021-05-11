الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 من قبل beIN SPORTS May 11, 2021 16:20 4:00 دقيقة لقد شهد الأسبوع 35 من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:25 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 4:00 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 4:25 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 1:28 دقيقة المدير الرياضي للمنتخب الإسباني يتحدث عن يورو 2020 3:16 دقيقة غزال يواصل التألق مع بشيكتاش 1:48 دقيقة سيلفا يقلل من شأن فوز فريقه على سيتي في آخر لقاءين 3:20 دقيقة مانشستر يونايتد يتطلع لتخطي عقبة ليستر 2:44 دقيقة مباراة برشلونة وليفانتي - بث مباشر 1:41 دقيقة أوساكا غير واثقة حيال المضي قدما بتنظيم الأولمبياد 2:12 دقيقة الريان إلى نهائي كأس أمير دولة قطر