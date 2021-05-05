الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 May 5, 2021 09:37 3:40 دقيقة لقد شهد الأسبوع 34 من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد يسعى لانتزاع بطاقة العبور إلى النهائي 2:58 دقيقة تشيلسي "توخيل" ينشد العبور لنهائي دوري الأبطال 2:51 دقيقة مباراة ريال مدريد وتشيلسي - التغطية الخاصة 4:11 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 3:16 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 3:40 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 34 1:04 دقيقة بوييه يأمل مساعدة إلتشي من أجل البقاء في الليغا 2:08 دقيقة بوكيتينو يعلّق على "شتم" الحكم لفيراتي وهيريرا 1:30 دقيقة غوارديولا يثني على أداء لاعبيه 2:25 دقيقة فينغر يكشف أسباب خسارة سان جيرمان