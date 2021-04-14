الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 April 14, 2021 11:05 3:55 دقيقة لقد شهد الأسبوع 30 من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:55 دقيقة أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:36 دقيقة أفضل 5 أهداف - الجولة 32 3:38 دقيقة طفل فلامنغو: قصة عشق موروث 3:00 دقيقة الخليفي يتحدث عن طموحات باريس سان جيرمان القادمة 0:59 دقيقة داغبا: "الهدف صعّب مهمتنا لكننا دافعنا بصلابة" 1:15 دقيقة توخيل: "نستحق التأهل إلى نصف النهائي" 1:08 دقيقة كيمبيمبي: "خضنا مباراة قوية أمام الأفضل في أوروبا" 3:07 دقيقة باريس سان جيرمان يقصي بايرن ويبلغ نصف النهائي 0:59 دقيقة زيدان: "تركيزنا منصب على مواجهة ليفربول" 2:30 دقيقة تشيلسي يصعد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا