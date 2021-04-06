الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 من قبل beIN SPORTS April 6, 2021 15:13 4:10 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع والعشرون من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة مانشستر سيتي يبحث عن تجاوز خيبات المواسم الماضية 0:43 دقيقة برشلونة يؤكد خضوع كوتينيو لعملية جراحية ناجحة 4:31 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 4:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 0:53 دقيقة الاتحاد الألماني يؤكد بقاء لوف مدرباً للمانشافت 0:45 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا 5:58 دقيقة كوريا الشمالية لن تشارك في أولمبياد طوكيو 2:06 دقيقة دونتشيتش يُنهي سلسلة انتصارات جاز وخوف على هاردن 1:07 دقيقة لونغليه يتحدث عن فوز برشلونة الصعب على بلد الوليد 3:31 دقيقة هدف ديمبيلي القاتل يقرّب البلوغرانا من الصدارة