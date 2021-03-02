الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 من قبل beIN SPORTS March 2, 2021 12:02 3:28 دقيقة لقد شهد الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:52 دقيقة ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام سوسييداد 1:13 دقيقة الحضرمي سعيد بالانضمام للأدعم 0:26 دقيقة غانا تصعد إلى نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب 3:24 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:25 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 0:42 دقيقة إبراهيموفيتش المصاب قد يغيب عن مواجهة يونايتد 3:56 دقيقة الشرطة تلقي القبض على بارتوميو رئيس برشلونة السابق 0:26 دقيقة قطر توتال للتنس: موغوروزا تعبر من الدور الأول