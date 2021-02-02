الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 February 2, 2021 17:16 3:51 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 3:51 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 0:46 دقيقة ليفربول يعلن غياب مدافعه ماتيب حتى نهاية الموسم 0:26 دقيقة ريال مدريد يعلن إصابة رئيسه بيريز بفيروس كورونا 0:37 دقيقة فيدرر يعود إلى الملاعب من بوابة قطر إكسون موبيل 0:31 دقيقة بارما يضم الهولندي زيركزي على سبيل الإعارة 0:35 دقيقة منزل إيكاردي يتعرّض للسرقة 0:48 دقيقة غلطة سراي يعلن رسميا ضم مصطفى محمد 0:55 دقيقة هرتا برلين يؤكد تعاقده مع خضيرة ورادونيتش 0:35 دقيقة فيفا لا يريد منح الأولوية لتلقيح اللاعبين 0:40 دقيقة تقارير- الحكومة اليابانية تخطط لتمديد حالة الطوارئ