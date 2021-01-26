الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 من قبل beIN SPORTS January 26, 2021 18:08 3:45 دقيقة شهدت المرحلة العشرون من الدوري الإسباني تسجيل عددا كبير من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة توخيل يخلف لامبارد في تدريب تشيلسي 0:43 دقيقة ثلاثة عرب ضمن التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا 0:28 دقيقة مرسيليا يقدّم النجم البولندي ميليك لوسائل الإعلام 0:37 دقيقة أنباء عن اقتراب أوديغارد من الانضمام لصفوف أرسنال 0:48 دقيقة كومان يرفض التعليق على "أزمة" برشلونة 0:46 دقيقة برشلونة يستعيد خدمات ميسي بعد استيفاء العقوبة 2:01 دقيقة تشيلسي النادي الأكثر إقالة للمدربين ! 1:57 دقيقة السد والغرافة والريان يبلغون ربع النهائي 3:45 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 1:07 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن إقالة لامبارد ؟