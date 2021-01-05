الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 من قبل beIN SPORTS January 5, 2021 14:41 3:43 دقيقة لقد شهد الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 0:22 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 2:32 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريفر بليت وبالميراس 2:03 دقيقة بلايلي الأفضل ضمن الدوري القطري نوفمبر في وديسمبر 0:25 دقيقة ماينتز يعين مدرباً جديداً 1:03 دقيقة كلوب يعترف بمعاناة ليفربول من مشكلة تهديفية 0:38 دقيقة تقارير: دي بروين رفض عرض التمديد مع مانشستر سيتي 0:45 دقيقة هل يرحل راموس عن ريال مدريد؟ 2:50 دقيقة ليفربول يسقط في ساوثهامبتون 0:34 دقيقة مواجهات مثيرة في ثمن نهائي كأس أمير دولة قطر