الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 من قبل beIN SPORTS December 8, 2020 09:33 4:33 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثاني عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 4:33 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 4:22 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 4:08 دقيقة دوري أبطال أوروبا: ميسي - رونالدو المواجهة تتجدد 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 0:44 دقيقة سوون بلو وينغز إلى دور الثمانية 1:52 دقيقة مونديال قطر 2022: سحب قرعة التصفيات الأوروبية 0:29 دقيقة إنييستا يقود فيسيل كوبي إلى ربع النهائي 1:01 دقيقة 50% من الحضور الجماهيري في نهائي كأس أمير دولة قطر 0:28 دقيقة مايويذر يخوض نزالاً استعراضياً ضد نجم يوتيوب لوغان