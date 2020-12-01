الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 December 1, 2020 13:38 3:58 دقيقة لقد شهد الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:15 دقيقة ريال مدريد يسقط مجددًا أمام شاختار 0:28 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي تسلّط عقوبة على موراتا 1:18 دقيقة انطلاق أعمال المؤتمر الدولي السابع للأمن الرياضي 0:27 دقيقة الزمالك يعلن وصول البطاقة الدولية للتونسي المثلوثي 0:35 دقيقة تأجيل مباراة نيوكاسل وأستون فيلا بسبب كورونا 0:43 دقيقة أميركا تتأهل بسهولة إلى كأس الأميركيتين 0:34 دقيقة فيفا يمدّد فترة عمل "لجنة اتحاد الكرة" في مصر 0:38 دقيقة دنفر ناغتس يعلن عن ضم نجم ريال مدريد 1:30 دقيقة إعادة "حلقات طوكيو الأولمبية" إلى مكانها 0:35 دقيقة غوانغجو يحافظ على آمال التأهل