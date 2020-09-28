الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 3 من قبل beIN SPORTS September 28, 2020 15:05 3:10 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثالث من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة قمة كلاسيكية مرتقبة بين ليفربول وأرسنال 1:17 دقيقة كفيتوفا بسهولة إلى ثاني أدوار فرنسا المفتوحة 3:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 3 1:41 دقيقة فافرينكا يتفوق على موراي ويعبر للدور الثاني 3:19 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 5 0:48 دقيقة فيتوريا: "المواجهة أمام الأهلي هي نهائي مبكر" 0:59 دقيقة مساعد مدرب باختاكور يُشيد بقدرات بيرسيبوليس 2:05 دقيقة مدرب الأهلي يعلق على مواجهة النصر المرتقبة 3:00 دقيقة ميامي هيت يواصل تألقه ويصعد إلى نهائي الـNBA 9:46 دقيقة أبطال آسيا - سحب قرعة الدور ربع النهائي لغرب آسيا