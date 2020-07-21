الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 July 21, 2020 20:31 4:11 دقيقة الدوري الإسباني أفضل 5 أهداف أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:11 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 1:06 دقيقة عملية جراحية ناجحة للإسباني مارك ماركيث 1:31 دقيقة "فيريه" يكشف أسباب إلغاء جائزة الكرة الذهبية 0:41 دقيقة توتنهام يمدد عقد داير حتى 2024 5:22 دقيقة لا إصابات بـ"كوفيد-19" من أصل 346 فحصاً 1:01 دقيقة ديبورتيفو إلى الدرجة الثالثة ! 2:06 دقيقة رونالدو: "الأرقام القياسية مهمة ... ولكن" 4:12 دقيقة رونالدو التاريخي يبعد السيدة العجوز عن ملاحقيها 0:34 دقيقة كريستيانو رونالدو "صائد" الأرقام القياسية 0:37 دقيقة مصر تطلب تعديل مسابقة كأس الـ"كاف"