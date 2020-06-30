الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 June 30, 2020 15:58 3:28 دقيقة لقد شهد الأسبوع 32 من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:11 دقيقة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة حكيمي يوقع رسمياً مع إنتر حتى 2025 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 20:49 دقيقة تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى يناير 2022 0:37 دقيقة تشاندلر لن يخوض بقية منافسات موسم الـ"NBA" مع نتس 0:46 دقيقة النيجيري أوسيمين أفضل لاعب إفريقي في الـ"ليغ 1" 0:47 دقيقة ماذا قال ساري عن انتقال بيانيتش إلى برشلونة ؟ 0:47 دقيقة نورثهامتون يصعد إلى ثالث درجات الدوريات الإنكليزية 0:29 دقيقة رئيس الهيئة المؤقتة في العراق يصاب بفيروس كورونا 0:25 دقيقة بيرنلي يقترب من التأهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي