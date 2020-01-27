الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 January 27, 2020 14:38 3:56 دقيقة لقد شهد الأسبوع الواحد والعشرون من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:06 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 3:56 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 4:01 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 2:46 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 21 4:32 دقيقة كواليس الـNBA مع كوبي براينت 1:39 دقيقة ماذا قال الأسطورة كريم عبد الجبار عن رحيل كوبي؟ 1:06 دقيقة beIN SPORTS والراحل كوبي.. عودة لذكريات 2017 2:29 دقيقة الصحافة العالمية ترثي "مامبا" بـ"مانشيتات" قاتمة 0:40 دقيقة بعد فرنسا.. نادال وتييم يجددان الموعد في ملبورن 2:35 دقيقة الرومانية بوبيسكو والروسي بيدا يتوجان اللقب