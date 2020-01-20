الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 من قبل beIN SPORTS January 20, 2020 10:29 4:41 دقيقة لقد شهد الأسبوع العشرين من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة دجوكوفيتش يعبر محققاً فوزه الـ 900 في مسيرته 0:30 دقيقة غياب راشفورد لستة أسابيع بسبب الإصابة 2:23 دقيقة الوداد لا يزال في انتظار مدرب جديد 2:36 دقيقة هل عادت الأوضاع إلى طبيعتها في نادي الهلال؟ 3:56 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 4:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 20 3:01 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 3:05 دقيقة أستراليا المفتوحة: تأهل أوساكا وسيرينا وخروج فينوس 3:05 دقيقة فيدرر بسهولة إلى الدور الثاني في أستراليا 2:44 دقيقة سيتيين راضٍ عن الأداء أمام غرناطة