الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 من قبل beIN SPORTS January 6, 2020 09:56 3:37 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 11:55 دقيقة موجز الأخبار 3:37 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:56 دقيقة روما يسقط على أرضه أمام تورينو 1:23 دقيقة رالي داكار ينطلق بمفاجأة الليتواني زالا 0:45 دقيقة كأس فرنسا: مرسيليا يعبر دور الـ64 بشق الأنفس 3:50 دقيقة ميدلزبره يفرض مواجهة إعادة على توتنهام 2:30 دقيقة تشيلسي إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنكليزي 2:40 دقيقة مينامينو جوهرة ليفربول القادمة 3:01 دقيقة ليفربول يخطف التأهل من جاره إيفرتون بأقل مجهود