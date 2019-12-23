الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 من قبل beIN SPORTS December 23, 2019 14:31 3:21 دقيقة لقد شهد الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:18 دقيقة أنشيلوتي يسعى لقيادة إيفرتون إلى المشاركة القارية 2:51 دقيقة الدوري الإيطالي : أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:21 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 3:46 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:26 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 4:06 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:08 دقيقة الجماهير صنعت الحدث بمشاهد ستبقى في الذاكرة 1:14 دقيقة أبطال مونديال الأندية يعودون بالكأس إلى ليفربول 0:30 دقيقة إسبانيول يعلن استقالة مدربه بابلو ماشين 1:42 دقيقة سقوط ثالث توالياً لليكرز وباكس يعزّز صدارته