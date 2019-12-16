الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 من قبل beIN SPORTS December 16, 2019 08:39 3:41 دقيقة لقد شهد الأسبوع السابع عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 4:51 دقيقة باريس سان جيرمان يكتسح سانت إتيان برباعية 2:18 دقيقة زيدان "غير راضٍ بالتعادل المستحق"! 1:58 دقيقة راموس: نقطة مهمة قبل الكلاسيكو 4:39 دقيقة يوفنتوس ورونالدو يستعيدان بريقهما 1:41 دقيقة دي بروين يتحدث عن "ابداعه" أمام أرسنال 3:45 دقيقة إشبيلية يسقط في الأندلس أمام فياريال 3:56 دقيقة روما يرتقي للمركز الرابع 3:25 دقيقة ريال مدريد يكتفي بالتعادل مع فالنسيا 3:02 دقيقة الـ"سيتي" يستعرض بثلاثية في شباك أرسنال