الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 من قبل beIN SPORTS November 25, 2019 10:38 3:46 دقيقة لقد شهد الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإسباني تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإسباني أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 16:15 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب العراق قبل مواجهة قطر 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:46 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:41 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 15:47 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب قطر قبل مواجهة العراق 12:53 دقيقة المؤتمر الصحفي لمنتخب اليمن قبل مواجهة الإمارات 0:43 دقيقة خليجي 24: فان مارفيك يعلن قائمة منتخب الإمارات 2:21 دقيقة احتفالية جماهيرية في البرازيل مع تتويج فلامنغو 1:33 دقيقة نادال يتوّج إسبانيا بطلة لكأس ديفيس على حساب كندا 3:42 دقيقة إشبيلية يعود بالفوز من أرض بلد الوليد