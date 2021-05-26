الجزائري عيسى ماندي يغادر بيتيس من قبل beIN SPORTS May 26, 2021 21:21 0:39 دقيقة أعلن ريال بيتيس رحيل َ لاعبِه الدوليّ الجزائري عيسى ماندي بعد خمس سنوات قضّاها مع الفريق الأندلسيّ. تقارير إخبارية ريال بيتيس عيسى ماندي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة الجزائري عيسى ماندي يغادر بيتيس 0:49 دقيقة المغربي حكيم زياش في تصريح خاص لـ beIN SPORTS 1:01 دقيقة توخيل مدرب تشيلسي في تصريح خاص لـ beIN SPORTS 0:47 دقيقة بيان مشترك من برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس 3:37 دقيقة إنتر يعلن رسمياً رحيل مدربه أنطونيو كونتي 1:17 دقيقة فلوميننسي إلى ثمن نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس 2:09 دقيقة قرار إنريكي باستبعاد راموس يثير الجدل في إسبانيا 3:29 دقيقة كيف تصدت جماهير يونايتد لدوري السوبر الأوروبي؟ 3:23 دقيقة ما هي الأوراق الرابحة لفياريال ويونايتد؟ 0:36 دقيقة يوفنتوس يبدأ عملية التغيير بالتخلي عن باراتيتشي