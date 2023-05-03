تقدّم فياريال أولا بهدف السنغالي نيكولا جاكسون في الدقيقة 62، وبعدها بعشر دقائق أدرك البرازيلي سامويل لينو التعادل لفالنسيا، الذي مازال يبحث عن كسب المزيد من النقاط من أجل الابتعاد عن مراكزِ الهبوط وضمان البقاء في مصاف أندية الصفوة.

