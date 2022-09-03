وافتتح أتلتيكو التسجيل سريعاً بفضل ألفارو موراتا الذي حوّل بسهولة ركنية من البلجيكي يانيك كاراسكو في الشباك (5)، في ثالث أهدافه هذا الموسم.

وتوالى لاعبو النادي الباسكي على إهدار الفرص، أبرزها تسديدة من دافيد سيلفا سهلة مباشرة عند الحارس السلوفيني يان أوبلاك (11)، أنقذ القائم الأيمن للأخير كرة القائد ميكيل ميرينو (15)، قبل أن يتدخل مرة ثانية لإبعاد تسديدة من 20 متراً لبرايس منديس (21).

واعتقد أتلتيكو أنه سجل الثاني، إلاً أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لإلغاء هدف موراتا بعدما لمس البرتغالي جواو فيليكس الكرة بيده قبل التمرير لزميله (31)، قبل أن يتدخل الحارس أليخاندرو ريميرو لإنقاذ كرة من 30 متراً لمدافع أتلتيكو الاوروغوياني خوسيه خيمينيس اصطدمت لاحقاً بالعارضة (38).

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك سوسييداد التعادل بفضل رأسية البديل الوافد أخيراً النيجيري أومار صديق (55) في ثالث أهدافه هذا الموسم بعد أن سجل هدفين مع فريقه السابق ألميريا أمام إلتشي 1-1 وإشبيلية 2-1 في المرحلتين الماضيتين، قبل أن يلغي "في آيه آر" هدفاً له بداعي التسلل (77).

وكالعادة، دفع الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو بمهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 66 بدلاً من مواطنه رودريغو دي بول، إلا أن الأخير فشل في تبديل نتيجة اللقاء كما فعل أمام فالنسيا بتسجيله هدف الفوز بعد دقيقتين من دخوله في المرحلة الماضية.

