خاض الفريق الملكي مباراة صعبة رغم تقدمه المبكر نسبياً عبر البرازيلي فينيسيوس 12، لأن خوسيلو أدرك التعادل قبل الدخول لاستراحة ما بين الشوطين.

وأنقذ بنزيمة فريقه من التعادل بتسجيله هدفاً مثيراً في الدقيقة 88.

لكن لم تنتهِ الأحداث المشوقة حتى الثانية الأخيرة من اللقاء بعد أن وجه حكم المباراة الطرد لحارس إسبانيول الفرنسي بنجامين ليكومت في الدقيقة 90+6 في لقطة عاد للفار حتى يتأكد من ضرب الحارس للاعب مدريد البديل داني سيبايوس ما اضطر كابتن إسبانيول لياندرو كابريرا للوقوف في حراسة المرمى بسبب استنفاذ إسبانيول لفترات التوقف الثلاث.

ومرة جديدة في الدقيقة 90+10 انبرى الهداف الفرنسي الفذ بنزيمة ليسجل حرة مباشرة أرسلها أرضية بإتقان في الشباك.

وهذا هو الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة لكريم بنزيمة مع ريال مدريد في جميع المسابقات.