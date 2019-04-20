متابعة: مازن الريس

احتاج برشلونة لمهارات عناصره الدفاعية لينتصر على ضيفه ريال سوسييداد 2-1 يوم السبت في الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقّع على هدفي برشلونة كلّ من قلب الدفاع الفرنسي لنغليه (45) وجوردي ألبا (64) بينما تكفّل خوانمي بهدف ريال سوسييداد الوحيد (62).

ووجد برشلونة صعوبة بالغة في تشكيل الخطر على ضيفه حتى في ظل مشاركة معظم نجومه من البداية وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز لكنه تمكّن من حصد النقاط الثلاث بعد تعادله السلبي بتشكيلة احتياطية أمام هويسكا في المرحلة الفائتة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 77 نقطة بفارق تسع نقاط عن أتلتيكو مدريد الفائز بصعوبة على إيبار 1-0.

برشلونة وريال سوسييداد التغطية الخاصة

برشلونة يسيّر المباراة كما يريد ويحرم ريال سوسييداد من تشكيل الخطورة حتى اللحظات الأخيرة.

(79) سواريز يضع زميله الكرواتي راكيتيتش في موقف مناسب للتسجيل والأخير رفض الهدية.

هدف: 64 - ألبا يعيد الأمور إلى نصابها سريعاً بتسديدة قوية.

هدف: 62 - خوانمي يكسر مصيدة التسلل ويدرك التعادل لصالح ريال سوسييداد.

(58) الفرنسي ديمبيلي يظهر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تنحرف عن المرمى.

(52) باردو حاول المباغتة والألماني تير شتيغن يتصدى لتسديدته القوية.

- خمس دقائق أولى من الشوط الثاني تبشر بتسجيل المزيد من الأهداف.

هدف: 45 - الفرنسي لنغليه يكسر صيام الشباك ويمنح برشلونة التقدم.

(41) سواريز كاد يترجم مجهود ميسي الرائع والأرجنتيني رولي يبعد الخطر.

(36) ريال سوسييداد يهدد للمرة الأولى والبرازيلي ويليان يهدر أخطر فرص المباراة.

(27) ميسي كان قريباً جداً من افتتاح التسجيل لصالح برشلونة لكن ركلته الحرة تعلو المرمى بقليل.

(14) الأرجنتيني ليونيل ميسي يرسل كرة عرضية لزميله الأوروغوياني لويس سواريز لكن الحارس الأرجنتيني رولي يسبق سواريز.

- خلال أول 10 دقائق لم يتمكن برشلونة من تشكيل أي خطورة على مرمى ضيفه وكذلك الحال بالنسبة لمنافسه.

انطلاق مباراة برشلونة وريال سوسييداد.

تشكيلتا برشلونة وريال سوسييداد

📝 El once de hoy. ¡Juntos a por la victoria! AUPA REAL!!! 🔵⚪🔵#BarçaRealSociedad pic.twitter.com/ZFGUM4TYdj — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 20, 2019



