مباراة برشلونة وألافيس - التغطية الخاصة
- (90+1) بالدي يهدر فرصة خطف هدف الفوز بسبب سوء سيطرته على كرة داخل منطقة الجزاء.
- (83) كوتينيو يكسر صمت الفرص الغائبة بتسديدة من حافة منطقة الجزاء لركلة ثابتة تمر فوق المرمى.
- (70) خروج بيكيه وغافي واشتراك الفرنسي لونغليه وريكي من صفوف برشلونة.
- (61) ديباي يظهر مرة أخرى وسيفيرا يتصدى ببراعة.
- (59) القائم يمنع ديباي من هدف التقدم.
- (58) جوردي ألبا يحاول بتسديدة قوية تعلو المرمى.
هدف (52): ألافيس يرد سريعاً بعد جملة تكتيكية مميزة والإنهاء من لويس ريوخا.
هدف (49): ديباي يفك النحس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
- انطلاق الشوط الثاني.
- انتهاء الشوط الأول بالتعادل بلا أهداف.
- (45) الهولندي ديباي يسدد من خارج منطقة الجزاء وسيفيرا في المكان المناسب.
- (40) إصابة أغويرو واستبداله هي أبرز ما حدث في الدقائق الـ10 الفائتة، وبارجوان يقرر إشراك البرازيلي كوتينيو.
- (30) برشلونة عاجز عن إيجاد الحلول بسبب تنظيم منافسه الدفاعي، الأمر الذي دفع ألافيس لمحاولة الخروج من مناطقه تدريجياً وتهديده مرمى الألماني تير شتيغن بواسطة إدغار.
- (22) الأرجنتيني أغويرو يجرب خيار التسديد من خارج منطقة الجزاء وكرته تجاور المرمى.
- (18) ثلاث محاولات حقيقية لبرشلونة خلال دقيقة والحارس سيفيرا في المكان المناسب وسوء الحظ مستمر بملازمته للبلوغرانا.
- (12) أخطر فرص برشلونة تأتي من هروب ألبا من الرقابة وتحويله لكرة عرضية يبعدها الدفاع إلى ركينة.
- (7) برشلونة يتوغل داخل منطقة جزاء الضيوف ولكن المحاولة تمر بسلام على ألافيس.
- (2) المحاولة الأولى من الواعد غافي بتحويله كرة عرضية يمسكها حارس ألافيس.
- انطلاق المباراة.
التشكيلة الرسمية لكل من برشلونة وألافيس