كيفية مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال

معلومات البث المباشر لمباراة برشلونة وفياريال

د 88 - كومان يدفع برونالد أراوخو مكان سيرجيو بوسكيتس.

د 84 - دي يونغ يهدر فرصة إضافة الهدف الثالث!!! موريبا على الناحية اليسرى يمرر كرة جميلة بالعمق إلى الهولندي الذي يتوغل في الوسط ويحاول خداع حارس فياريال المتقدم بكرة ساقطة إلا أنها تنحرف عن المرمى وسط ذهول مواطنه المدرب رونالد كومان!

د 80 - صاحب الهدفين غريزمان يترك مكانه لمواطنه عثمان ديمبيلي.

د 76 - إيمري يدفع بمويزس غوميز مكان كابويي.

د 77 - فرصة كبيرة لفياريال! تشوكويزي يرواغ مدافعي برشلونة على الناحية اليمنى ويعكس الكرة إلى منطقة الجزاء حيث جيرارد مورينو الذي يسدد بقوة لكن الكرة تمر ببجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن!!

د 65 - الحكم يطرد مانو تريغيروس بعد تدخل قوي جدا على ليونيل ميسي!! الأرجنتيني يعاني على الأرض قبل أن ينهض لمتابعة المباراة.

د 64 - كومان يدفع بموريبا مكان بيدري.

د 63 - تير شتيغن يتصدى بساقه لتسديدة قوية من الفرنسي اتيان كابويه!!!! كاد فياريال أن يعادل النتيجة!!!

د 60 - مدرب فياريال يدفع بباكو ألكاسير مكان فرانسيس كوكلين وببرفيس ايستوبينان مكان البيرتو مورينو.

د 60 - الفرص غائبة من الجانبين بعد مرور ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني.

د 46 - بداية الشوط الثاني. رونالد كومان مدرب برشلونة يدفع بسيرجي روبيرتو مكان سيرجينو ديست.

د - 45 نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة 2-1. برشلونة تمكن من قلب الطاولة على رجال المدرب أوناي إيمري، فبعد أن افتتح تشوكويزي التسجيل بعكس مجريات اللعب، عادل غريزمان سريعاً بهدف جميل قبل أن يستغل هدية خوان فويث ويضيف هدفه الشخصي الثاني مانحاً التقدم لفريقه.

د 44 - غريزمان يتقدم على الناحية اليسرى وسط ضغط المدافعين ويصوّب!!! لكن الحارس أسينخو يتصدى بجدارة حارماً الفرنسي من "هاتريك" في الشوط الأول!!!!

د 35 - هدففففففففففففففف لبرشلونة!!! غريزمان يضيف الهدف الثاني! هدية من المدافع الأرجنتيني خوان فويث إلى برشلونة. فويث حاول إرجاع الكرة إلى حارسه، إلا أن الفرنسي كان له بالمرصاد فخطف الكرة وأسكنها الشباك!!!

د 28 - برشلونة يرد!!! هدففففففففففف لغريزمان!!!! المدافع اوسكار مينغويزا يمرر بالعمق للفرنسي والأخير يسبق المدافع ألبيول ويخدع الحارس أسينخو بكرة ساقطة جميلة بقدمه اليسرى معادلاً النتيجة بعد دقيقة واحدة فقط!!

د 27 - فياريال يفتتح التسجيل!!!!! النيجيري صامويل تشوكويزي يتلقى تمريرة من باو توريس ويتوغل داخل منطقة الجزاء يتخطى الفرنسى لانغليه ويراوغ حارس برشلونة تير شتغين قبل أن يسدد الكرة زاحفة إلى داخل شباك برشلونة!!

د 18 - ميسي يتوغل على الجهة اليسرى أيضاً ويسدد على المرمى!! لكن الكرة ترتد من القائم الأيمن!!

د 16 - حارس فياريال يتصدى ببراعة كبيرة!!!! ليونيل ميسي على الناحية اليسرى يعكس كرة متقنة إلى دي يونغ على اليمنى والهولندي يسدد من مسافة قريبة جداً لكن الحارس سيرجيو اسينخو يتعملق في إبعاد الكرة على خط المرمى حارماً برشلونة من هدف محقق!!! فرصة كبيرة جداً للنادي الكتالوني!

د 6 - أولى الفرص الخطيرة في المباراة لبرشلونة! كرة إلى داخل منطقة فياريال يلعبها فرانكي دي يونغ بذكاء إلى الخلف حيث الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يصوبها بقوة على المرمى لكنها ترتد من أقدام أحد مدافعي فياريال إلى ركنية!

د 1 - الحكم كارلوس ديل سير يطلق صافرة انطلاق المباراة من "استاديو دي لا سيراميكا".

تشكيلة فياريال

Here's how the Yellows will line up for #VillarrealBarça! 💪 pic.twitter.com/AlPJNFti8j — Villarreal CF English (@Eng_Villarreal) April 25, 2021

تشكيلة برشلونة

مباراة برشلونة وفياريال فرضت نفسها كواحدة من أهم مواجهات اليوم الأحد بعد تعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس السبت بدون أهداف، في إطار المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يحتاج برشلونة الثالث برصيد 68 نقطة إلى الفوز من أجل معادلة ريال مدريد في عدد النقاط مع مباراة أقل للعملاق الكاتالوني، وهو ما يجعل ميسي ورفاقه يزيدون الضغط على الفريق الملكي أملاً في التقدم صوب قمة الترتيب في المراحل الأخيرة من عمر الليغا.

فياريال صاحب الأرض من جهته يحتل حالياً المركز السابع برصيد 49 نقطة والفوز سيجعله يتنزع المركز السادس على الأقل من ريال بيتيس (50 نقطة) كما سيمنحه دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة ضيفه أرسنال في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي الخميس القادم.

مباراة برشلونة وفياريال – كيفية المشاهدة

• مباراة برشلونة وفياريال سيكون موعدك معها اليوم الأحد في تمام الساعة 17.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة برشلونة وفياريال ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1.

• يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

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